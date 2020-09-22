Украинская писательница оскандалилась в магазине из-за русского языка

https://static.news.ru/photo/38009bd6-fcc1-11ea-a542-fa163e074e61_660.jpg Лариса Ницой Фото: nitsoi.larysa/facebook.com

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своей радикальной антироссийской риторикой, устроила очередной скандал на острую для неё тему. На этот раз — в магазине. Причиной недовольства стала женщина-кассир, которая заговорила с литератором на русском языке.

Писательница начала настаивать, чтобы с ней говорили исключительно по-украински, потому что русскоязычная речь ассоциируется у неё с «врагами, убившими друзей в Донбассе». Работница магазина, в свою очередь, попыталась объяснить, что она родом из Владивостока и что раньше на Украине люди спокойно общались по-русски.

Ницой в ответ на это возразила, что «раньше не было войны». Чтобы разрешить спор, писательница позвала администратора магазина. Однако его реакцией на произошедшее осталась не удовлетворена, сообщает радио Sputnik.

Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость, — написала Ницой в Facebook.

С формальной точки зрения позиция писательницы подкреплена требованиями украинского законодательства. Закон о государственном языке обязывает каждого гражданина страны владеть украинским. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны глава государства, все чиновники и депутаты. Аналогичное требование распространяется и на работников предприятий сферы обслуживания.

Кроме того, украинский закреплён как основной для культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, киноиндустрии и издательской деятельности.

Украинский язык также обязателен для СМИ. Его доля на общенациональных телеканалах должна составлять не менее 90%, а на региональных — не менее 80%. Все передачи на других языках подлежат обязательному переводу на украинский.

Закон о государственном языке вступил в силу в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой в апреле, а в мае свою подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко.

Нынешний президент Владимир Зеленский в языковом вопросе оказался непоследователен. В период предвыборной кампании он заявлял о поддержке нового закона, потому что лидер нации «должен защищать украинский язык». Перед вступлением в должность политик называл документ заложником политической риторики и обещал провести его анализ, «чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако дальше заявлений Зеленский не пошёл, а во время большого пресс-марафона в октябре прошлого года и вовсе призвал не поднимать языковой вопрос, потому что он раскалывает страну.

Что касается Ницой, то она ранее открыто выступала против изучения творчества Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Фёдора Достоевского, произведения которых считает «щупальцами русского мира». Кроме того, она называла быдлом украинцев, которые слушают российскую музыку. Её возмущал и показ на украинском телевидении русскоязычных сериалов. В довершение ко всему писательница отказалась считать российскую императрицу Екатерину II основательницей Одессы.

При этом лингвистические стычки с кассирами в магазинах происходят у неё регулярно. Однажды Ницой даже устроила скандал в телеэфире из-за русской речи ведущего программы. Критиковала она участников и жюри национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение». Попадался под её горячую руку и русскоязычный таксист, которого она обозвала «антиукраинской гнидой», писал NEWS.ru.