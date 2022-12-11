Воздушная сирена прозвучала в нескольких областях Украины В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на части территории Кировоградской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. В сообщении министерства отмечается, что во всех этих регионах сирена прозвучала в 17:26.

Днем 11 декабря воздушную тревогу уже объявляли в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Накануне в Сумской и Харьковской областях также объявлялась тревога. Тогда же сирены включались в Полтавской и Днепропетровской областях. Еще днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья.

До этого глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить апокалипсис, если российские удары по инфраструктуре продолжатся. Глава города предупредил, что жители Киева могут остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.