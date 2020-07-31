Воспитанники детского сада нашли в лесу сумку с марихуаной

https://static.news.ru/photo/02766acc-d33b-11ea-bb13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Renay Johnson/Global Look Press

Три килограмма марихуаны нашли в лесу в немецком городе Гебезее. Старую сумку с запрещённым веществом нашли воспитанники детского сада, которые вышли на прогулку.

В сумке оказалось несколько пакетов с высушенными частями растения, говорится на сайте полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и забрали находку. Они начали расследование.

Для детей лес — отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палочки вызывают интерес и воображение у малышей. А когда удаётся найти сумку и на место прибывает полиция — приключение становится превосходным, — написали полицейские.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Франции сообщили о внедрении штрафа в €200 за употребление наркотиков. В случае его невыплаты в течение 45 дней размер взыскания увеличится до €450. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Жан Кастекс, когда выступал в Ницце на тему борьбы с преступностью.