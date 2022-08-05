Восьмилетнюю девочку засосало в слив бассейна, она утонула Волосы восьмилетней девочки засосало в слив бассейна во Франции, она утонула

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Волосы восьмилетней жительницы французского департамента Вандея засосало в слив бассейна. В результате несчастного случая она скончалась не дождавшись прибытия медиков, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в городе Ле-Сабль-д’Олон, на территории кемпинга. Девочка принимала водные процедуры, и вдруг ее волосы засосала система фильтрации воды. Очевидцы и спасатели пытались помочь ей выбраться из бассейна, однако их старания не помогли. Прибывшие позже пожарные и медики не успели реанимировать ребенка — девочка скончалась на месте.

Следователи устанавливают причину трагедии. Отмечается, что за 2021 год во Франции произошло 1500 случаев утопления, из них около 400 — с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата «Золотой слон». Она вместе с матерью гуляла по территории и решила пробежаться по плитке. Поскользнувшись, девочка упала в воду. Очевидцы произошедшего быстро достали ребенка из воды, но спасти не смогли.

В Тамбове в июле шестилетний мальчик утонул на пляже. Он играл в специально отведенном для детей месте, но в какой-то момент скрылся под водой. Из воды его достали в бессознательном состоянии, врачам спасти его не удалось.