Шестилетний мальчик утонул на пляже в Тамбове

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

На пляже «Парус» в Тамбове утонул шестилетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета. Мальчик играл в зоне, которая отведена специально для детей, но в какой-то момент скрылся под водой. Спасти его не успели, он скончался.

Ребенок играл на воде в зоне, специально отведенной для детей, и после ныряния под воду пропал из поля зрения отца. Позже ребенка вытащили из воды в бессознательном состоянии. Прибывшие медицинские работники уже не смогли спасти его, мальчик скончался, — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата «Золотой слон» в Николаевке в Крыму. Ребенок поскользнулся на мокрой плитке и упал в воду. Инцидент произошел на глазах у матери. Очевидцы оперативно достали девочку из воды, но спасти ее не смогли.