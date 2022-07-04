В Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата

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Двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата «Золотой слон» в Николаевке в Крыму, пишет Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, ребенок поскользнулся на мокрой плитке и упал в воду, спасти его уже не успели.

Все произошло на глазах у матери. Она вместе с дочерью гуляла по территории гостевого дома. В какой-то момент девочка решила пробежаться по плитке, но поскользнулась и упала в бассейн. На помощь сразу же пришли очевидцы, которые оперативно достали ребенка из воды, но оказалось уже поздно: привести девочку в чувства они не смогли.

По этому факту Следственный комитет и прокуратура республики проводят проверку.

Ранее в Краснодарском крае мужчина спас двух школьников, заплывших на бревне на середину регионального водохранилища. Мальчики не рассчитали силы и заплыли слишком далеко, в итоге оказавшись в нескольких сотнях метров от берега.