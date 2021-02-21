Восемь человек задержали у парламента Грузии за попытку разбить палатки

https://static.news.ru/photo/94ae6f8e-7458-11eb-bf49-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Полицейские задержали восьмерых человек за попытку разбить палатки у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня на акции протеста у законодательного органа правоохранители на основании 173-й статьи Кодекса административных правонарушений «Неподчинение законным требованиям представителей правоохранительных органов» задержали восемь человек, — говорится в заявлении.

Сотрудники полиции неоднократно предлагали установить палатки в другом месте и призывали подчиниться требованиям силовиков. Протестующие, среди которых сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты, требуют провести досрочные парламентские выборы. Люди пытаются третий день подряд установить палатки у здания парламента.

17 февраля Тбилисский городской суд арестовал главу партии «Единое национальное движение» Ники Мелия за неуплату залога в размере более $12 тысяч по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Это решение вызвало политический кризис в стране. На следующий день в отставку ушёл премьер страны Георгий Гахария по причине разногласий с командой.

Как писал NEWS.ru, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру действующего министра обороны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра.