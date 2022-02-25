Володин: Зеленский сбежал во Львов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что президента Украины Владимира Зеленского на самом деле нет в Киеве. Он уехал во Львов, публикуемые им в соцсетях видеоролики были записаны заранее.

Его (Зеленского. — NEWS.ru) не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее, — сообщил Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что информация о местонахождении Зеленского получена от депутатов Верховной рады. Они пытались встретиться с ним в Киеве, а их для этого пригласили во Львов. Володин добавил, что украинский президент находится там под охраной неонацистов.

Ранее Зеленский опубликовал в Twitter видеоролик, в котором призвал украинцев не верить фейкам о призывах сложить оружие и эвакуации. Он заверил, что по-прежнему находится в Киеве, а военные не сдадутся и продолжат защищать Украину.