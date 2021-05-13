Володин заявил о «тоталитарном режиме» на Украине из-за дела Медведчука

https://static.news.ru/photo/60b4bebe-b3f4-11eb-8702-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине установлен «тоталитарный режим» при пособничестве европейских государств. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так политик отреагировал на уголовное дело против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По его словам, европейские государства и международные институты никак не отреагировали, когда в стране закрыли все оппозиционные СМИ. Запад пожертвовал свободой слова, чтобы сохранить на Украине действующую власть. Володин убеждён , что с той же целью по сохранению «угодных себе политиков» начали ликвидацию партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Политик подчеркнул, что на Украине существует несовершенная политическая система, а ОПЗЖ была единственной оппозицией власти.

В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим, — добавил Володин.

Он напомнил, что во времена правления Петра Порошенко в стране была закрыта Коммунистическая партия под предлогом «декоммунизации». Несмотря на это, власть Порошенко сохранилась ненадолго.

Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан, — заявил спикер Госдумы.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку предъявлено обвинение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, который Украина считает своей «временно оккупированной территорией». Козак находится за пределами Украины.

Медведчук приехал в Печерский районный суд Киева, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура потребовала арестовать политика, в качестве альтернативы за него можно внести залог в размере 300 млн 930 гривен. Сам Медведчук сделать этого не может, поскольку у него заблокированы все счета. Адвокат политика Камиль Кирпичев попросил суд отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте подозреваемого.