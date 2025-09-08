Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:07

Вокруг Мерца с супругой разгорелся скандал из-за незаконного обыска

WDR: полиция устроила незаконный обыск из-за Мерца с супругой

Немецкие полицейские провели незаконный обыск у активистки из-за появления граффити, оскорбляющего канцлера Фридриха Мерца и его супругу Шарлотту, передает телерадиокомпания WDR. Надпись появилась в городе Менден в конце января накануне выступления чиновника с женой.

В апреле полицейские провели обыск у 17-летней Нелы Кручински. Активистка возглавляла молодежное крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Однако у правоохранителей не было достаточных оснований для проведения следственных мероприятий, отметили в издании.

Отмечается, что решение об обыске вынес районный суд Арнсберга, его возглавляет супруга Мерца. Председатель отделения СДПГ назвал обыск шокирующим, его провели пятеро полицейских в бронежилетах. Сама подозреваемая свою вину отрицала.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров напомнил о нацистском прошлом семьи канцлера. По его словам, отец Мерца Иоахим воевал в составе вермахта против Красной армии, а дед был членом нацистской партии.

Также российская разведка выяснила, что канцлер велел скрыть причастность Германии к поставкам Киеву ракет Taurus. Удалось узнать, что с боеприпасов удаляют заводскую маркировку и заменяют отдельные запчасти.

Фридрих Мерц
обыски
Германия
граффити
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Россиянам рассказали, как действовать пенсионерам в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле
Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной
Подросток умер во время велогонки во Франции
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.