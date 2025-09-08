Вокруг Мерца с супругой разгорелся скандал из-за незаконного обыска WDR: полиция устроила незаконный обыск из-за Мерца с супругой

Немецкие полицейские провели незаконный обыск у активистки из-за появления граффити, оскорбляющего канцлера Фридриха Мерца и его супругу Шарлотту, передает телерадиокомпания WDR. Надпись появилась в городе Менден в конце января накануне выступления чиновника с женой.

В апреле полицейские провели обыск у 17-летней Нелы Кручински. Активистка возглавляла молодежное крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Однако у правоохранителей не было достаточных оснований для проведения следственных мероприятий, отметили в издании.

Отмечается, что решение об обыске вынес районный суд Арнсберга, его возглавляет супруга Мерца. Председатель отделения СДПГ назвал обыск шокирующим, его провели пятеро полицейских в бронежилетах. Сама подозреваемая свою вину отрицала.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров напомнил о нацистском прошлом семьи канцлера. По его словам, отец Мерца Иоахим воевал в составе вермахта против Красной армии, а дед был членом нацистской партии.

Также российская разведка выяснила, что канцлер велел скрыть причастность Германии к поставкам Киеву ракет Taurus. Удалось узнать, что с боеприпасов удаляют заводскую маркировку и заменяют отдельные запчасти.