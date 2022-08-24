Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат Военный ВСУ рассказал о помогающем армии России массовом бегстве украинских солдат

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, что позволяет российским военным вклиниваться в позиции противника, заявил изданию «Страна.ua» военнослужащий ВСУ. Он отметил, что массированные и продолжительные удары российских артиллеристов действуют на противника деморализующе.

Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами, — уточнил собеседник издания.

По его словам, больше всего к бегству склонны добровольцы территориальной обороны. В рядах ВСУ их считают самыми ненадежными, поскольку они оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военнослужащий ВСУ.

Украинское командование проблему осознает, поэтому в подразделения к новобранцам стараются добавить солдат с боевым опытом. Насколько эффективны данные меры в борьбе с повальным бегством при артобстрелах, собеседник издания не уточнил.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что на Украине закончились офицеры, способные качественно выполнять свою работу, внутри страны происходит истерика, «агония перед концом». Так он прокомментировал отзыв 40 военнослужащих Украины из Косово в рамках миссии KFOR.