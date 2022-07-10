Военный из ДНР заявил, что украинские РСЗО наводят по спутниковой системе

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня «Град»

Артиллерист Народной милиции (НМ) ДНР по кличке Молот провел наблюдение за бронетехникой украинской армии, пишет РИА Новости. По словам военнослужащего, активность реактивных систем ВСУ снижается в пасмурную погоду, из этого следует, что украинские РСЗО используют наведение по спутниковым системам.

Сегодня у нас в Донецке пасмурно. Мы обратили внимание на то, что, когда пасмурно, по городу из РСЗО удары уменьшились, так как эти РСЗО наводятся по спутниковой системе, — заявил артиллерист.

При этом он отметил, что огонь из ствольных пушек ВСУ по жилым районам Донецка продолжается.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин со ссылкой на пленных украинских морпехов заявил, что основатель SpaceX Илон Маск причастен к снабжению украинских боевиков наземным абонентским оборудованием спутниковой компании Starlink. Гендиректор корпорации заверил, что американскому бизнесмену придется «по-взрослому» ответить за это.