Военный эксперт рассказал, когда ДНР перестанут обстреливать «Лепестками» Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ прекратят обстрелы «Лепестками» после капитуляции Киева

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Украинская армия перестанет обстреливать ДНР запрещенными минами-«Лепестками» только после полной капитуляции киевского режима, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, запрещенное Женевской конвенцией вооружение осталось в арсенале Киева еще со времен СССР, пишет «360».

Но так или иначе бои будут продолжаться и продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен киевский режим. Потому что пока он существует, будут продолжаться террористические атаки и нападения на объекты, в том числе объекты военной инфраструктуры, — заверил Онуфриенко.

Он также заявил, что Украина использует запрещенные виды оружия, забрасывая в Донецк и его окраины «сотнями тысяч Лепестков». Военный эксперт отметил, что у Украины осталось порядка 3 млн подобных мин со времен Советского Союза, так как в то время это оружие не было запрещено. Военный эксперт подчеркнул, что обстрелы будут продолжаться «при попустительстве западных покровителей».

Ранее почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские военные используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» для нанесения максимального урона жителям ДНР. Собеседник подчеркнул, что взрывом ПФМ-1 человеку может оторвать конечность. По его словам, главная задача ВСУ — сделать занятую ВС РФ территорию непригодной для жизни.