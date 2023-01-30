Военный эксперт оценил состояние армии Великобритании Военный эксперт Дандыкин: армия Великобритании сильна наличием атомного подводного флота

Фото: Edwin Fontaine/Xinhua

Несмотря на информацию о плачевном состоянии армии Великобритании, у нее есть несколько важных преимуществ, считает военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru он выделил среди плюсов британской армии хороший боевой опыт, наличие атомного подводного флота, большое количество оружия из США.

Сама армия Британии, в принципе, не очень большая, зато она имеет определенный боевой опыт, полученный во время совместных действий с американцами. Надо, кстати, сказать, что больше всего украинских военных обучает именно Великобритания, — заявил эксперт.

Дандыкин предположил, что старое оружие будет направлено для поддержки ВСУ, а Великобритания получит от США, как от главного союзника, новое. Например, Лондон отправляет Украине танки Challenger, которые уже сняты с производства. При этом военный эксперт отметил, что флот и вооружение Британии находится не в самом лучшем состоянии, поэтому принято решение увеличить военный бюджет и компенсировать недостатки.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что армия Великобритании расширит список военных провалов, если решит вступить в открытую конфронтацию с Россией. По его словам, российская армия никак не сможет столкнуться с британской, кроме как если Лондон перебросит свои войска на материк.