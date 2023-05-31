Военный эксперт назвал «прощанием с флотом» потерю боевого корабля Украиной Военный эксперт Дандыкин назвал «прощанием с флотом» потерю боевого корабля Украиной

Фото: Mil.gov.ua/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Потеря Украиной последнего боевого корабля «Юрий Олефиренко» является «прощанием с флотом» военно-морских сил (ВМС) страны, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что сейчас Киев гораздо больше переживает из-за ракет и истребителей.

Уничтожение последнего корабля — это просто последнее прощание с флотом. Украину сейчас больше интересуют ракеты, истребители. Проливы сейчас в любом случае закрыты, никто ничего не поставит, — подчеркнул Дандыкин.

По словам эксперта, уничтожение последнего боевого корабля не является критичным для Украины. Дандыкин уточнил, что у страны остались только катера и дроны, а все силы морской пехоты практически не выходят в плавание. Он подчеркнул, что украинский флот все равно не смог бы выходить в море, потому что сразу же оказался бы потоплен.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщил, что единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили во время ударов по военным объектам в порту Одессы. По его словам, на палубе корабля вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию боеприпасов, после этого корабль начал тонуть. Экипаж, по его словам, потерпел существенные потери.