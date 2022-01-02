Военным НАТО приказали имитировать бурную деятельность в Эстонии

Лекарства для лечения коронавируса появятся на Украине в первом квартале текущего года. Приобрести их можно будет по рецепту врача. Об этом главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал в интервью изданию «Суспільне».

Соглашение уже заключено, мы ожидаем появления таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если всё будет нормально с поставкой, — заявил он. Кузин не уточнил, откуда Украина получит лекарства....