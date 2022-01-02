Военным НАТО приказали имитировать бурную деятельность в Эстонии
The Mirror: военным НАТО приказали имитировать бурную деятельность из-за проверки
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:32, 02 января 2022
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Издание The Mirror сообщает, что британских солдат НАТО в Эстонии на границе с Россией попросили изображать бурную деятельность. Столь странный приказ поступил в связи с прибытием на военную базу проверяющего адмирала из Великобритании Тони Радакина.
В приказе, распространившемся среди военнослужащих, говорилось, что адмирал посетит ангар с тяжёлым вооружением, в том числе гусеничным артиллерийским орудием AS90 и лёгким танком Stormer. В нём добавлено: «Запускайте машины, открывайте все люки и так далее. Выпустите внешний слой комплекта, принесите руководство по эксплуатации, чтобы сложилось впечатление, что вы проводите функциональный тест оборудования», — сообщает британское издание, ссылаясь на собственный источник.
В The Mirror отмечают, что подобные приказы в британской армии не редкость.
Ранее американский политолог Дэвид Пайн заявил, что НАТО может рассмотреть вариант исключения балтийских стран из объединения для сохранения хороших отношений с Россией после обсуждения гарантий безопасности в Европе.