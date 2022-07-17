Военные ДНР и ЛНР выбили ВСУ из 253 населенных пунктов Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 253 населенных пункта, в том числе Новую Каменку и Стряповку

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Штаб теробороны ДНР доложил о взятии под контроль 253 населенных пунктов республики, включая села Новая Каменка и Стряповка. В Telegram-канале штаба уточнили, что военизированные формирования ВСУ были выбиты из населенных пунктов при огневой поддержке Вооруженных сил РФ. Отмечается, что войска Донецкой республики продолжают наступление в сторону Соледара.

По состоянию на 17 июля 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку, — сказано в сообщении.

Ранее Народная милиция (НМ) ДНР уничтожила элемент укреплений Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. В операции был задействован противотанковый ракетный комплекс «Конкурс».

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России продолжат наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что российские военные также могут двинуться в сторону Авдеевки и Марьинки, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.