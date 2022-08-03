Военкора RT ранили в районе Авдеевки RT: военкор Филатов получил осколочное ранение под Авдеевкой

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Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил осколочное ранение ноги в районе Авдеевки. По его словам, осколок «лег на кость, глубоко сел», поэтому пинцетом его не достать. Филатов уточнил, что он получил ранение во время работы с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. В ходе операции бойцы республики имитировали атаку, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать, это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать, — пояснил Филатов.

Ранее стало известно, что военный журналист Сергей Постнов погиб в ночь на 14 июня в ходе спецоперации на Украине. Вместе с российскими военными он освобождал Гостомель, населенные пункты Харьковской области и ЛНР.

Сотрудник «Известий» Родион Северьянов ранее получил ранение в ногу под Мариуполем. В него стрелял украинский снайпер.