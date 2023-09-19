Военкор показал пожар во Львове после удара по складу Военкор Котенок опубликовал фото с места пожара на складе ВСУ во Львове

Фото: МЧС Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео и фото с места пожара во Львове, куда были нанесены удары. По его словам, ночной удар пришелся на склад ВСУ, а огонь не смогли потушить к утру.

Во Львове ночью прилетело по складу ВСУ. Мощный пожар до утра так и не потушили. Также были нанесены удары по военным целям в Славянско-Краматорской агломерации, по Харьковскому бронетанковому заводу и по объектам морской инфраструктуры в Одесской области, — пишет Котенок.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что целью атаки стали пункты размещения личного состава и боевых комплектов войск. В том числе наносились удары по инфраструктуре для барражирующих боеприпасов в порту Рени и во Львовской области.

О взрывах во Львове в ночь на 19 сентября сообщал глава областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр города Андрей Садовый рассказывал, что в результате удара по Львову произошло возгорание на промышленном складе. Чиновник призвал жителей областного центра не публиковать фотографии с места инцидента. По словам Садового, все соответствующие службы выехали на место возгорания. В области была объявлена воздушная тревога.