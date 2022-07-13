Военный корреспондент Семён Пегов заявил, что бойцы 2-го Луганского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) захватили у украинских военных гаубицу из США М777, которая известна под названием «Три топора». Обзор трофея записали на видео, которое Пегов разместил в Telegram-канале WarGonzo.
Журналист подчеркнул, что показано опасное оружие, однако оно совсем «не бессмертное».
Ранее стало известно, что 9 июля ВКС России смогли уничтожить в районе населённого пункта Часов Яр ангар, в котором на Украине хранились 155-миллиметровые гаубицы М777 и находились до 30 украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны РФ.