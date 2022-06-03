Военкор Пегов: НАТО собралась открыть «молдавский фронт»

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на источники в Кишиневе сообщил, что в Молдавию прибыли 49 фабээровцев и 24 разведчика ФРГ. По его словам, НАТО намерено всерьез открыть для России «молдавский фронт». Отмечается, что целью контингента Альянса может быть подавление оппозиционных настроений в стране.

На днях в страну прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. <...> Кроме этого, 24 сотрудника службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишинёве, — говорится в сообщении Telegram-канала Wargonzo.

По данным источников Пегова, группа прибыла в Кишинёв, чтобы «перестроить правоохранительную и силовую систему Молдавии». По мнению военкора, НАТО в экстренном режиме подключилось к этому процессу, чтобы зачистить структуры от нелояльных Майе Санду, а также подавить любое пророссийское движение путем политических и силовых репрессий.

Накануне стало известно, что власти Молдавии разрабатывают законопроект, который разрешит ввести на территорию страны иностранных военных со своим оружием. При этом депутат оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску призвал исключить этот вопрос из повестки заседания парламента, поскольку он противоречит нейтральному статусу республики. Однако большинство депутатов проголосовали за принятие документа.