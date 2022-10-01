Военкор Коц рассказал о блокировке дороги на Сватово из Красного Лимана

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что дорога к городу Сватово из Красного Лимана фактически заблокирована. В своем Telegram-канале журналист отметил, что путь на Кременную (находится в Северодонецком районе Луганской области) пока что открыт, но к району уже подступают диверсионно-разведывательные группы противника. Под угрозой, как указал военный корреспондент, также дорога в районе Торского, где на текущий момент враг «пытается навязать бои».

Дорога на Сватово из Красного Лимана на этот момент фактически блокирована. <...> Артиллерия 2-го корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское, — уточнил репортер.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. По его словам, подразделения ВС России выдерживают «постоянные атаки противника». Пушили отметил, что ситуация сложная и «ребята держатся из последних сил».

Вечером 28 сентября Народная милиция ДНР доложила, что Красный Лиман и ключевые трассы в районе этого населенного пункта остаются под контролем союзных сил. Украинские военные пытаются оставить город без снабжения.