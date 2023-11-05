Военкомы пытались забрать на фронт пришедшего на медосмотр украинца УНИАН: на Украине военкомы пытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы

Фото: МО Украины

Сотрудники военкомата пытались силой забрать мужчину из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщает УНИАН. По данным украинского агентства, он пришел туда, чтобы пройти медосмотр.

Призывник объяснил, что специалисты территориального центра комплектования (военкомата) проигнорировали, что у него высокое давление, и просто «проставили печать» на его документах. По этой причине мужчина пришел в больницу на медосмотр.

На кадрах, опубликованных УНИАН, видно, что несколько военных силой выталкивают мужчину из медицинского кабинета. Тот просит оставить его в покое и отказывается идти вместе с военкомами.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров подписал указ об утверждении концепции военной кадровой политики страны до 2028 года. Отмечается, что одним из основных пунктов станет переход государства на контрактную службу.

До этого стало известно, что правительство РФ изменило положение о воинском учете для отбывающих наказание граждан. Согласно постановлению, теперь осужденные будут ставиться на особый воинский учет. Колонии должны будут предоставлять данные в течение 10 рабочих дней после приема заключенного, его перемещения или освобождения.