Военэксперт рассказал, как у ВС РФ получилось сжечь столько танков Leopard Военэксперт Леонков: ВС РФ вычислили слабое место Leopard, которым оказались топливные баки

Фото: МО РФ

БМПТ «Терминатор»

«Неубиваемость» танков Leopard сильно преувеличена, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, слабым местом танков Leopard является место расположения топливных баков, прямо за боковой проекцией, чем и воспользовались российские Вооруженные Силы.

То, что танк Leopard неубиваемый, это иллюзия. Любой танк можно подбить и у каждой машины есть как сильные, так и слабые стороны. У Leopard, этим местом является место расположения топливных баков, прямо за боковой проекцией. И если туда попасть, то полыхнет так, что мало не покажется. Да и вообще в боковую проекцию практически любой танк подбивается, - заявил Леонков.

Ранее сегодня минобороны России обнародовало кадры уничтoжения иностранной бронетехники, в том числе, предположительно, танков Leopard. На видео показаны удары по технике ВСУ в ходе пoпытки украинского контрнаступления.

Минобороны России сообщало, что 5 июня росcийские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три фрaнцузских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин. В Минобороны России добавили, что наступление продолжалось в течение всего 5 июня. Противник сосредоточил свои основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления, но был остановлен.