Военэксперт назвал причину провала танкового наступления Украины Военный эксперт Леонков заявил, что танковые экипажи ВСУ оказались не готовы к бою

Фото: МО Украины

Танковые экипажи ВСУ оказались не готовы к реальным условиям боя, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков, комментируя появившееся видео об уничтожении украинских танков в ходе контрнаступления. По его словам, экипажи в боевых машинах могли оказаться «не украинскими».

Экипажи то наверно у них были опытные, но скорее всего не украинские, а какие-нибудь польские. Но загвоздка тут в том, что одно дело кататься на полигоне, а другое попасть в условия реальных боевых действий. Отсюда и тот результат, который мы видим на видео, — заявил Леонков.

Ранее сегодня минобороны России обнародовало кадры уничтoжения иностранной бронетехники, в том числе, предположительно, танков Leopard. На видео показаны удары по технике ВСУ в ходе пoпытки украинского контрнаступления.

Минобороны России сообщало, что 5 июня росcийские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три фрaнцузских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.