Во всем виноват Дарвин: как Борис Джонсон объяснил свою отставку Никто в Британии толком не понял, когда именно хозяин Даунинг-стрит должен покинуть свой пост, а сам Джонсон надеется остаться на посту до осени

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

«Когда его будут выносить из премьерского кресла, он будет упираться пятками», — так сказал о Борисе Джонсоне один из сотрудников Даунинг-стрит, 10, которому довелось последние месяцы проработать бок о бок с премьером. Так и вышло. Утром 7 июля британские СМИ разнесли сенсацию, что Джонсон все-таки решился уйти в отставку и вот-вот выступит со специальным заявлением. Вскоре премьер действительно появился на пороге резиденции и сообщил, что уходит с поста лидера консерваторов под давлением «стадного инстинкта» восставших против него однопартийцев. При этом он дал понять, что из чувства долга собирается исполнять премьерские обязанности до тех пор, пока не будет выбран преемник. Другими словами — примерно до осени. Как отмечает The Guardian, с такой трактовкой «не согласны многие высокопоставленные депутаты», требующие немедленно найти временную замену 77-му премьеру Ее Величества. Это значит, что правительственный кризис в Британии будет далек от развязки даже после исторического решения Джонсона.

Джонсон — это политический Распутин. Ядом его травили, ножами кололи, пулями изрешетили, в ледяной воде топили — а он все еще жив, — сказал про него BBC консервативный парламентарий Эндрю Митчелл.

Сам Борис Джонсон, который привел свою партию к блестящей победе на выборах в декабре 2019 года, сообщил, что ему «грустно терять лучшую в мире работу». В речи, произнесенной «в фирменной бычьей манере» (по выражению The Guardian), он назвал себя жертвой «блестяще отлаженной дарвиновской системы».

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Борис Джонсон

Когда стадо идет вперед, оно идет вперед, — намекнул политик на сговор в рядах собственной партии.

Не далее как месяц назад Джонсон вышел победителем из голосования по вотуму недоверия, затеянного тори на фоне череды скандалов. Однако тогда поддержка большинства (58,7%) формально выдала ему индульгенцию от повторного импичмента как минимум на год. Казалось бы, ничего не предвещало скорой отставки.

В начале XXI века британский премьер-министр Тони Блэр получил прозвище Тефлоновый Тони за свое весьма ударопрочное и долгоиграющее лидерство в правительстве и партии. Выбит из седла он был только таким масштабным поражением, как война в Ираке. Почти три года лидерства Бориса Джонсона продемонстрировали, что новый премьер-министр вполне обладал потенциалом побороться за «тефлоновый титул». Победивший на выборах с беспрецедентным большинством для современной британской политики (80 мест), он буквально вытащил Великобританию из ЕС, попутно отправляя на принудительные каникулы парламент; ввел три локдауна в Соединенном Королевстве и погряз в скандалах. В этом приключении Джонсон демонстрировал живучесть, фирменный стиль и удивительную бодрость духа, — отмечает эксперт РСМД Сергей Шеин.

Однако на корабле тори все же начался бунт. Во вторник, 5 июля, со своих постов ушли сразу двое членов команды — министр финансов (канцлер казначейства) Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. После этого кабмин посыпался как карточный домик: за два дня один за другим уволились более полусотни высокопоставленных чиновников, в том числе несколько министров вместе со своими замами.

Даже если бы Джонсон решил остаться, его аппарат оказался полностью парализован. Ни один из законопроектов не имел бы шансов воплотиться в жизнь. Страна бы попросту встала, — признавал политический обозреватель Spiegel online.

Дошло до того, что накануне в среду к премьеру заявилась делегация британских министров с просьбой добровольно отказаться от власти.

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Борис Джонсон

С другой стороны, в обойме премьера остались такие ключевые политики, как глава Форин-офиса Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес, — кстати, их теперь называют среди самых вероятных преемников Джонсона по версии The Guardian. Многие жители королевства искренне недоумевают, из-за чего понадобилось экстренно менять премьера.

«Из тех, с кем я общаюсь, Джонсон никому особо не нравился, — поделилась с NEWS.ru соотечественница Анна, которая застала смену уже трех британских премьеров за то время, что живет в Лондоне. — Да и Брекзит никто не хотел. Но у Британии сейчас огромные экономические проблемы, которые нужно как-то решать. Теперь это будет еще сложнее».

Как признает Die Welt, «британцы на пределе — миллионы не в состоянии оплачивать свои счета».

Подданные королевства уже несколько месяцев стонут от растущих цен. Ипотека, арендная плата, коммунальные услуги — по оценкам местных экономистов, 2,1 миллиона британских домохозяйств отстали от графика с оплатой в июне. Удорожание жизни все больше бьет и по состоятельным жителям. И перспективы мрачные, — отмечает газета.

Скандалы с «корона»-вечеринками, на которых засветился сам Джонсон в то время, когда вся страна сидела на объявленном им же карантине; непристойное поведение «дежурного» по внутрипартийной дисциплине Криса Пинчера, на которое Джонсон закрывал глава, делая вид, что не в курсе, — все это подорвало авторитет главы правительства. Но была ли ситуация столь уж критичной, чтобы менять премьер министра на переправе? В конце концов, именно он провел страну через Брекзит — пусть и не блестяще. По мнению экспертов, Джонсону не обязательно было совершать какой-то один громкий проступок, чтобы поплатиться за него карьерой. Этический момент тоже очень важен в британской политике.

Кризис назревал давно. Возможно, каждый отдельный случай не сыграл бы такой роли, но в целом накопилась критическая масса, и начался обвал, — отметила в беседе с NEWS.ru глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Главными ошибками Джонсона были постоянная ложь, а также методы руководства — и авторитарные, и нечестные. Он дискредитировал себя, дискредитировал Консервативную партию. Когда члены правительства приходят к премьеру и уговаривают его сложить полномочия — это ситуация далеко не рядовая. Раздражение против Бориса Джонсна накопилось такое сильное, что в партии не хотят, чтобы он оставался даже и. о. премьера, пока не будет избран новый лидер тори. Вместо Джонсона хотят временно назначить своего рода технического директора. Это беспрецедентный случай, чтобы премьера смещали таким образом.

График избрания нового главы тори Джонсон пообещал обнародовать уже на следующей неделе. Ориентировочно он может появиться к октябрю.

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press Борис Джонсон

Допустим, к октябрю будет избран новый лидер партии. Однако до следующих парламентских выборов останется еще где-то полтора года. Это значит, что новый премьер будет обладать только мандатом доверия от членов партии. Однако политическая система Британии такова, что у премьера должен быть мандат избирателя. Не исключено, что страну ждут досрочные выборы, — заключила Елена Ананьева.

При этом вовсе не факт, что тори одержат на них победу.