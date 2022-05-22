Во Франции заявили об отсутствии для Европы альтернатив российскому газу Monde diplomatique: в мире нет поставщиков газа для Европы, способных заменить Россию

Поставки природного газа из России в Европу в настоящее время в мире некому заменить. Имеющиеся поставщики не могут выступать в такой роли в долгосрочной перспективе, а способны рассматриваться лишь, как резервные поставщики, сообщает французское издание Monde diplomatique.

Его авторы считают, что к числу резервных продавцов надо отнести и Норвегию, и Нидерланды, и Алжир.

Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго, — подчёркивается в публикации.

Издание исключило Ливию из списка альтернатив России по причине идущей там гражданской войны, и Египет, который с оглядкой на Москву не намерен становиться поставщиком.

Удалённое географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надёжной заменой России, — констатировали авторы.

Они ожидают, что сложившейся ситуацией могут воспользоваться США, желающие увеличить поставки в Европу своего сниженного природного газа.