Во Франции задержали торгующих результатами тестов на COVID-19 мошенников

https://static.news.ru/photo/801203c8-2021-11eb-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французская полиция задержала семь человек, подозреваемых в продаже поддельных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

Предполагаемых мошенников задержали в парижском аэропорту Шарль де Голль. В мобильных телефонах задержанных нашли более 200 сертификатов с отрицательными тестами. Стоимость одной справки, обязательной для поездки в некоторые страны, составляет от €150 до €300.

Среди задержанных — одна женщина. Всех семерых поместили под стражу в связи с подозрениями в подлоге, мошенничестве и использовании фальшивых документов. В случае если вину задержанных докажет суд, им грозит штраф до €375 тысяч и тюремный срок до пяти лет. Первое судебное заседание по этому делу пройдёт в марте 2021 года, передаёт ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, с 6 ноября во Франции вступили в силу новые ограничения из-за усиливающейся динамики распространения коронавируса. В частности, продажа навынос и доставка алкоголя и еды должны заканчиваться в 22:00.