Во Франции вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/478e7e14-0190-11eb-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

В Париже и ещё более чем в 10 городах Франции начали действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

На праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадьбы и фестивали, наложен запрет. Бары теперь закрываются в 22:00. Спортзалы и центры, расположенные в помещениях, решено пока не открывать.

При этом кинотеатрам, музеям и театрам разрешено работать. Однако сотрудники и посетители этих учреждений обязаны соблюдать меры безопасности, передаёт «Интерфакс».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключил, что COVID-19 может стать сезонной инфекцией.