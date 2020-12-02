Во Франции умер бывший президент Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Причина смерти политика, возглавлявшего страну в 1974-1981 годах, пока неизвестна.
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При этом агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью политика
Он выиграл президентские выборы в 1974 году. Более десяти раз посещал СССР, бывал и в России. В 1981 году Жискар д'Эстен уступил пост президента Пятой республики Франсуа Миттерану, проиграв ему выборы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. О смерти учёного, заражённого коронавирусом 29 ноября рассказал заместитель президента РАН Владимир Иванов. Он назвал Фортова выдающимся советским и российским учёным.