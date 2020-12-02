Во Франции умер бывший президент Жискар д'Эстен

https://static.news.ru/photo/b1430120-34f0-11eb-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Валери Жискар д'Эстен в сентябре 2020 года Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Причина смерти политика, возглавлявшего страну в 1974-1981 годах, пока неизвестна.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1. Отмечается, что в середине ноября 2020 года Жискар д'Эстена госпитализировали. Врачи коронавируса не выявили, а 20 ноября политик вернулся в свою резиденцию, расположенную на западе Франции.

При этом агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью политика уточнило , что он скончался всё-таки из-за последствий от COVID-19.

Он выиграл президентские выборы в 1974 году. Более десяти раз посещал СССР, бывал и в России. В 1981 году Жискар д'Эстен уступил пост президента Пятой республики Франсуа Миттерану, проиграв ему выборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. О смерти учёного, заражённого коронавирусом 29 ноября рассказал заместитель президента РАН Владимир Иванов. Он назвал Фортова выдающимся советским и российским учёным.