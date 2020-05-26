Во Франции собираются приостановить испытания гидроксихлорохина

https://static.news.ru/photo/21fe3154-9f56-11ea-93c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/Global Look Press

Французское агентство лекарственных средств планирует приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от заболевания, вызываемого коронавирусом.

В качестве меры предосторожности мы запустили процедуру приостановки включения пациентов в клинические испытания, которые проводятся во Франции, — говорится в сообщении агентства.

Там также отметили, что пациенты, которые в настоящее время лечатся гидроксихлорохином, смогут продолжить курс до конца протокола.

В настоящее время во Франции проводятся 16 таких клинических испытаний.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания двух препаратов от коронавируса. Речь идёт о гидроксихлорохине и хлорохине. Их тестовые испытания были приостановлены для оценки эффективности препаратов.

Кроме того, эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который используют при лечении коронавирусных больных, не доказана. Об этом 22 мая на брифинге в Женеве заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.