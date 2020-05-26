Во Франции собираются приостановить испытания гидроксихлорохина

Французское агентство лекарственных средств планирует приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от заболевания, вызываемого коронавирусом.
В качестве меры предосторожности мы запустили процедуру приостановки включения пациентов в клинические испытания, которые проводятся во Франции, — говорится в сообщении агентства.
Там также отметили, что пациенты, которые в настоящее время лечатся гидроксихлорохином, смогут продолжить курс до конца протокола.
В настоящее время во Франции проводятся 16 таких клинических испытаний.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания двух препаратов от коронавируса. Речь идёт о гидроксихлорохине и хлорохине. Их тестовые испытания были приостановлены для оценки эффективности препаратов.
Кроме того, эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который используют при лечении коронавирусных больных, не доказана. Об этом 22 мая на брифинге в Женеве заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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