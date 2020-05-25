ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7413798c-9ea6-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения приостановила тестовые испытания двух препаратов от коронавируса.

Речь идёт о гидроксихлорохине и хлорохине. Их тестовые испытания были приостановлены для оценки эффективности препаратов.

Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности, — отметил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Однако он подчеркнул, что оба препарата безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение. Согласно документу, Россия внесёт добровольный целевой взнос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Размер пожертвования может составить до $9 млн.