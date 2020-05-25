Мишустин распорядился выделить до $9 млн для ВОЗ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение. Согласно документу, Россия внесёт добровольный целевой взнос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Размер пожертвования может составить до $9 млн.
Средства будут направлены в различные страны для повышения качества медицинской помощи и снижения смертности матерей с детьми в 2020–2022 годах. Это не первое инвестирование страны во Всемирную организацию здравоохранения. Ранее РФ выделила миллион долларов на борьбу с коронавирусом.
Как сообщал NEWS.ru, ВОЗ призвала страны определить финпомощь для создания вакцин от COVID-19.
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