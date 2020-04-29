ВОЗ призывает страны определить финпомощь для создания вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает выделить финансовую помощь для поддержки разработки вакцин от COVID-19. Они должны к 4 мая определить, сколько готовы выделить.

ВОЗ сейчас собрал много разных агентств: это и Глобальный фонд, и многие другие. Под их эгидой и с их поддержкой мы призываем страны к 4 мая определить объем финансовых средств для поддержки разработки вакцин, — представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Деньги пойдут не только на создание вакцины, но и на поддержку бедных стран, которые нуждаются в дополнительной помощи для борьбы с коронавирусной инфекций, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что это системное заболевание, которое может привести к тяжёлому состоянию, вплоть до реанимации.