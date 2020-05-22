Гидроксихлорохин может вызывать аритмию у тяжёлых коронавирусных больных

https://static.news.ru/photo/afe3f8ec-9c53-11ea-8300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который используют при лечении коронавирусных больных, не доказана. Об этом 22 мая на брифинге в Женеве заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В данный момент не существует доказательств из рандомизированных контрольных тестов об эффективности гидроксихлорохина или хлорохина в качестве лечения или профилактики коронавирусной инфекции, — цитирует представителя организации РИА Новости.

Между тем он добавил, что лекарство участвовало в нескольких рандомизированных контрольных тестах. После этого оно было рекомендовано для проведения исследований для использования под строгим надзором из-за вероятности возникновения побочных эффектов при тяжёлой форме коронавируса, в частности, аритмии.

Ранее бразильский Минздрав разрешил широкое применение препаратов на основе хлорохина и гидроксихлорохина. Раньше такие лекарства назначали в качестве экспериментального лечения пациентам с тяжёлой формой COVID-19, но теперь препараты смогут получать любые пациенты с коронавирусом, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.