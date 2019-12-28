https://static.news.ru/photo/c8f2b3fe-2972-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via imago-images.de/Global Look Press

Во Франции работники системы общественного транспорта 28 декабря продолжили свою забастовку.

По данным французского телевидения, из-за этого нарушено движение высокоскоростных поездов TGV — по маршрутам ездят только 60% от них. Несколько линий метро в Париже также не работают, с перебоями функционирует пригородный транспорт.

Забастовки длятся уже несколько недель. Протестующие выступают против плана пенсионной реформы. Несмотря на связанные с этим проблемы, министр транспорта Франции Элизабет Борн считает, что ситуация постепенно возвращается в норму, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочие двух нефтеперерабатывающих предприятий во Франции объявили забастовку из-за пенсионной реформы. Речь идёт о заводах в департаментах Буш-дю-Рон и Сена и Марна.