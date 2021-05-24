Во Франции призвали отказаться от антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/7e628d08-bd39-11eb-9f92-96000091f725_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global look Press

Франции стоит отказаться от санкций против России. Ограничительные меры нет никакого смысла сохранять в силе, они имеют обратный эффект. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.

Политик подчеркнула, что санкции необходимо отменить, чтобы официальный Париж смог вернуться к нормальным отношениям с Москвой. По мнению Ле Пен, Франция должна скорректировать свою внешнюю политику. Также Парижу следует выйти из объединённого командования НАТО, отметила лидер партии. Стране, сказала политик, необходимо сбалансировать свои отношения с Москвой и Вашингтоном.

Нам нужны суверенные отношения с великими державами. Сейчас мы находимся в конфликте с некоторыми странами. Это происходит из-за нашей подчинённости дипломатии Европейского союза, — заявила Ле Пен.

Она добавила, что Франция является великой страной, поэтому государство должно иметь собственную дипломатию и найти свой голос в многополярном мире.

Ранее совет ЕС продлил действие режима санкций за киберпреступления в отношении россиян. Он будет применяться до 18 мая 2022 года. Рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, принят Евросоюзом 17 мая 2019 года. Через 14 месяцев — 30 июля 2020 года — были введены первые ограничения.

Президент РФ Владимир Путин назвал односторонние санкции недопустимыми. Он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество, которое не пытаются разрушить политически мотивированными ограничениями.