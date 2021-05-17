Путин назвал односторонние санкции недопустимыми

Фото: kremlin.ru

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке. Об этом он написал в соцсетях.

Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока, — написал он в Instagram....