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Путин назвал односторонние санкции недопустимыми

11:09, 18 мая 2021
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал односторонние санкции недопустимыми. Его слова приводит РИА Новости.

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