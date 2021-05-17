Путин назвал односторонние санкции недопустимыми
Алёна Вавулина
11:09, 18 мая 2021
News.ru
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https://static.news.ru/photo/1467dfb4-b7b4-11eb-adcd-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин назвал односторонние санкции недопустимыми. Его слова приводит РИА Новости.
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