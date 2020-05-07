Во Франции после ослабления самоизоляции 11 мая откроются 400 тыс. компаний

https://static.news.ru/photo/9d3fa48c-907f-11ea-8272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paris stores/Global Look Press

Во Франции 11 мая после ослабления ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, возобновят работу около 400 тысяч субъектов бизнеса. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

По словам чиновника, заработают магазины одежды и книжные лавки, парикмахерские, цветочные салоны, а также другие предприятия, передаёт «Прайм».

Ранее NEWS.ru писал, что режим самоизоляции действует во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы и магазины с товарами не первой необходимости. Планируется, что ограничения будут постепенно снимать с 11 мая. Граждане обязаны будут носить маски в общественном транспорте и школах, а также соблюдать дистанцию, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).