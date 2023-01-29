Во Франции отреагировали на угрозы Зеленского бойкотировать Олимпиаду Французский политик Филиппо: мировой спорт переживет бойкот Олимпиады Украиной

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Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в мире переживут бойкот Олимпиады 2024 года в Париже со стороны Украины. Так он в Twitter отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского, высказанные из-за возможного допуска к соревнованиям российских спортсменов.

Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! — подчеркнул экс-депутат Европарламента.

МОК 25 января заявил, что готов рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений.

Ранее исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что для российских и белорусских спортсменов разработают специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже, если те будут выступать на отборочных соревнованиях в Азиатском регионе.