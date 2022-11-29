Во Франции одним словом описали последствия для Европы конфликта на Украине Французский политик Филиппо: поддержка Украины обойдется Европе в триллионы евро

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что для Европы поддержка украинского президента Владимира Зеленского обернется «суицидом». При этом США разбогатеют на конфликте, отметил он в Twitter.

Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США! — считает Филиппо.

Политик добавил, что США пролоббировали свои интересы среди лидеров европейских стран, сделав их «активными соучастниками» конфликта. Филиппо призвал Евросоюз проснуться.

Ранее заместитель генерального прокурора при президента Рональде Рейгане Брюс Файн заявил, что выход США из состава Организации Североатлантического договора мог бы способствовать урегулированию кризиса на Украине. Он также отметил, что в существовании НАТО после распада СССР нет никакого смысла.