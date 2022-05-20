Объявлен состав нового правительства Франции

генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер / Фото Panoramic/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Франция представила новый состав правительства страны. О назначениях сообщил в пятницу, 20 мая, генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер, пишет ТАСС. Накануне президент республики Эмманюэль Макрон назначил Элизабет Борн, занимавшую ранее должность министра труда, новым премьер-министром страны. Она сменила на этом посту Жана Кастекса.

Катрин Колонна стала министром иностранных дел Франции. Она заняла кресло Жан-Ива Ле Дриана, который стоял у руля ведомства с 2017 года. Министерство вооруженных сил Франции возглавил Себастьен Лекорню, ранее являвшийся министром заморских территорий. Главой МВД стал Жеральд Дарманен. Руководителем министерства экономики, финансов, цифрового и правительственного суверенитета назначен Брюно Ле Мэр.

Вопросами экологии и энергетики в новом кабмине будут заниматься два ведомства, а не одно, как было ранее. Аньес Панье-Рюнаше займет кресло министра энергетического перехода. В прошлом правительстве она занимала пост министра-делегата по вопросам промышленности. Министром экологического планирования и территорий Франции назначена Амели де Моншален. В прошлом кабмине она руководила министерством по вопросам трансформации и государственной службы.

7 мая в Елисейском дворце прошла церемония инаугурации вновь избранного на пост президента Франции Эммануэля Макрона. На церемонии присутствовало 450 гостей, среди которых бывшие президенты Пятой республики Франсуа Олланд и Николя Саркози. В начале мероприятия председатель Конституционного совета объявил окончательные результаты выборов, согласно которым во втором туре Макрон обошел свою соперницу Марин Ле Пен.