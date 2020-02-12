https://static.news.ru/photo/b908c72e-4e2c-11ea-a1fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Freedom House Kazakhstan/Facebook

Айсултан Назарбаев — внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, на такой шаг он решился из-за давления семьи.

В частности, Айсултан обвинил свою мать Даригу Назарбаеву, возглавляющую Сенат Казахстана, в интригах против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Он утверждает, что именно это привело к его разводу с любимой супругой.

Кроме того, внук Назарбаева заявил, что располагает информацией о «масштабной коррупции», связанной с продажей казахстанского газа «Газпрому». Айсултан добавил, что подробности можно будет прочесть на страницах британского издания The Times, интервью которому он собирается дать, «если ещё будет жить», сообщает сайт Еadaily.com со ссылкой на сообщение Назарбаева-младшего в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что внук экс-президента Казахстана был приговорён британским судом к полутора годам тюрьмы условно за нападение на полицейского. Кроме того, ему назначили 140 часов общественных работ и обязали пройти 20 сеансов лечения от наркозависимости.