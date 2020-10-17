Влюблённых в Милане оштрафовали за поцелуй в условиях карантина

https://static.news.ru/photo/3d475c00-1103-11eb-8100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Iacobucci / Ipa/Global Look Press

В Италии влюблённая парочка была оштрафована за несоблюдение масочного режима после того, как полиция застала их во время поцелуя на одной из улиц Милана.

Целовавшихся в публичном месте обязали выплатить штраф в размере €400, пишет Daily Mail.

Влюблённые уверяли, что состоят в постоянных отношениях последние 2,5 года, однако офицеры полиции при проверке документов определили, что у «пойманных с поличным» два разных адреса проживания.

Отмечается, что парочка была оштрафована за нарушение закона об обязательном ношении маски при сокращении дистанции с другими людьми до одного метра. Этот закон не распространяется на людей, проживающих вместе, уточняется в сообщении.

По последним данным, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Италии 17 октября составил 10 925 человек, за 24 часа скончались от инфекции 47 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 391 611 случаев заражения, умерли 36 427 человек.

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