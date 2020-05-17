Европа

Власти Украины сообщили о смерти 700 человек от СПИДа с начала года

15:20, 17 мая 2020
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил о гибели 700 человек от СПИДа. Такое число было зафиксировано с начала 2020 года.

В 2020 году в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев, — цитирует сообщение РИА Новости.

Согласно данным центра, в 2019 году на Украине погибли от болезни почти 2,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru информировал, что новый этап ослабления карантина на Украине запланирован на конец мая. Он был введён из-за пандемии коронавируса.

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