Власти Украины сообщили о смерти 700 человек от СПИДа с начала года

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил о гибели 700 человек от СПИДа. Такое число было зафиксировано с начала 2020 года.
В 2020 году в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев, — цитирует сообщение РИА Новости.
Согласно данным центра, в 2019 году на Украине погибли от болезни почти 2,5 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru информировал, что новый этап ослабления карантина на Украине запланирован на конец мая. Он был введён из-за пандемии коронавируса.