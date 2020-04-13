Власти Украины обвинили сталкеров в пожарах в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/d5cb3750-7d86-11ea-aa92-fa163e074e61_660.jpg Чернобыль Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожары в чернобыльской зоне отчуждения могли начаться из-за сталкеров. Такое мнение высказал член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, огонь вспыхнул в местах, где нет людей, поскольку зона закрыта на карантин.

Поджоги произошли на «тропе жизни» сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают, — заявил Емельяненко.

Чиновник подчеркнул, что виноваты и те, кто производил поджоги, и те из людей, которые это допустили, сообщает РИА Новости.

Емельяненко рассказал, что в зоне пожара фиксируется высокий радиационный фон.

Когда горит что-то в чернобыльской зоне, оно извлекает ту радиацию из сока растения, и она идёт высоким столбом в атмосферу, — отметил чиновник.

По его словам, поднятое радиационное облако летит в ту сторону, куда дует ветер.

NEWS.ru писал, что украинские спасатели не могут потушить пожар в чернобыльской зоне отчуждения. Огонь перекинулся на соседние лесничества. Горит травяная подстилка и заросли камыша.

6 апреля киевские силовики поймали 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина заявил ,что подпалил мусор и траву в трёх места в чернобыльской зоне отчуждения ради забавы.