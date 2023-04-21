Украина и Эстония будут сотрудничать в военной сфере Резников: Минобороны Украины и Эстонии подписали меморандум о военном сотрудничестве

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Алексей Резников и Ханно Певкура

Министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил в Twitter глава украинского военного ведомства Алексей Резников. Он подчеркнул, что Таллин с первых дней боевых столкновений помогал Киеву сражаться с российскими силами. Он поблагодарил министра обороны Эстонии Ханно Певкура за поддержку и укрепление обороны.

Мы подписали меморандум о сотрудничестве между Министерствами обороны Украины и Эстонии. <...> Благодарю эстонский народ и большого друга Украины Ханно Певкура за выдающийся вклад в укрепление нашей обороны и за поддержку европейского и евроатлантического мировоззрения Украины, — написал Резников.

По его словам, перед Украиной и Эстонией стоит общая задача — обеспечить мир и безопасность для двух стран и всей Европы.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о планах приобрести американские истребители F-16 и передать их Украине. По его словам, в настоящее время Эстония не имеет таких самолетов.