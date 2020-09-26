Власти Словении скорректировали список эпидемически безопасных стран

Власти Словении 27 сентября скорректировали список эпидемически безопасных стран, жители которых освобождены от необходимости проходить тестирование на коронавирус или отправляться на десятидневный карантин после прибытия в Словению.
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Как уточняется, новый режим пересечения границы вступит в действие с 28 сентября.
В частности, к числу «безопасных» стран добавляются Польша и Сербия. Свободный въезд будет разрешён также из стран ЕС и Шенгенской зоны «оранжевого списка».
Ранее NEWS.ru писал, что больше миллиона человек в мире погибли после заражения коронавирусом. Наибольшее число смертей зафиксировано в Соединённых Штатах (209 230 погибших).
На втором месте по числу смертей находится Бразилия (141 441 погибший), на третьем — Индия (94 971), на четвёртом — Мексика (76 243), на пятом — Великобритания (41 971). Россия находится на 12 строчке рейтинга: на территории страны скончались 20 324 человека, заразились 1 151 438 человек.
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