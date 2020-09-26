Власти Словении скорректировали список эпидемически безопасных стран

https://static.news.ru/photo/7b1ef730-00fb-11eb-a970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Словении 27 сентября скорректировали список эпидемически безопасных стран, жители которых освобождены от необходимости проходить тестирование на коронавирус или отправляться на десятидневный карантин после прибытия в Словению.

Информация об этом представлена в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном на сайте правительства.

Как уточняется, новый режим пересечения границы вступит в действие с 28 сентября.

В частности, к числу «безопасных» стран добавляются Польша и Сербия. Свободный въезд будет разрешён также из стран ЕС и Шенгенской зоны «оранжевого списка».

Ранее NEWS.ru писал, что больше миллиона человек в мире погибли после заражения коронавирусом. Наибольшее число смертей зафиксировано в Соединённых Штатах (209 230 погибших).

На втором месте по числу смертей находится Бразилия (141 441 погибший), на третьем — Индия (94 971), на четвёртом — Мексика (76 243), на пятом — Великобритания (41 971). Россия находится на 12 строчке рейтинга: на территории страны скончались 20 324 человека, заразились 1 151 438 человек.