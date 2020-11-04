Власти Словакии запретили коммунистические символы на памятниках

https://static.news.ru/photo/4b592170-1ea5-11eb-aecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Национальный совет (парламент) Словакии внёс поправки в закон о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948–1989 годах. В частности, установлен запрет на размещение коммунистических символов на памятниках и памятных досках, следует из сообщения пресс-службы законодательного органа.

Дополнительно запрещается присвоение улицам и площадям фамилий деятелей режима.

Помимо этого, депутаты внесли в упомянутый закон дополнение о том, что коммунистический режим в Чехословакии в 1948–1989 годах способствовал подавлению основных прав и свобод, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, коммунистические символы могут запретить на территории Европейского союза. С этой идеей выступила депутат Европарламента от Польши Эльжбета Крук. Причиной её негодования стала установка памятника Владимиру Ленину в немецком городе Гельзенкирхен. В письме в адрес Еврокомиссии политик назвала это событие возмутительным.