Боевики планировали провести теракт на территории муниципалитета Вернье в Швейцарии. Сотрудникам силовых ведомств стало известно об этом заранее, что помогло предотвратить инцидент.
Об этом рассказал министр правительства кантона Женева Мауро Поджи,
Информации о задержании преступников в настоящий момент нет.
Ранее NEWS.ru писал, что немецкий суд приговорил гражданина России Магомеда-Али С. к лишению свободы на пять лет и четыре месяца. Он был признан виновным в подготовке теракта, в результате которого должно было погибнуть большое количество людей. Акция была задумана в целях устрашения местного населения.
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