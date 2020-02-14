https://static.news.ru/photo/4fc57eba-4f67-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scaramuzza Davide/Tips Images/Global Look Press

Боевики планировали провести теракт на территории муниципалитета Вернье в Швейцарии. Сотрудникам силовых ведомств стало известно об этом заранее, что помогло предотвратить инцидент.

Об этом рассказал министр правительства кантона Женева Мауро Поджи, передаёт Le Temps. По его словам, террористы хотели взорвать нефтехранилище в период с конца апреля по начало мая.

Информации о задержании преступников в настоящий момент нет.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий суд приговорил гражданина России Магомеда-Али С. к лишению свободы на пять лет и четыре месяца. Он был признан виновным в подготовке теракта, в результате которого должно было погибнуть большое количество людей. Акция была задумана в целях устрашения местного населения.